Историки напомнили позицию Сталина по переименованию Волгограда

Советский лидер Иосиф Сталин заявлял, что не добивается переименования Царицына в Сталинград, пишет V1.RU со ссылкой на историков.
Специалисты поделились письмом, которое написал политик сто лет назад ответственному секретарю Царицынского губкома Борису Шеболдаеву.
По его мнению, город следовало переименовать в Мининград или придумать другие варианты.
Сталин добавил, что не добивается почета и славы в этом вопросе.
С инициативой вернуть городу имя Сталинград выступила недавно актриса Мария Шукшина.
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