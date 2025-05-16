Историки напомнили позицию Сталина по переименованию Волгограда

Советский лидер Иосиф Сталин заявлял, что не добивается переименования Царицына в Сталинград, пишет V1.RU со ссылкой на историков.

Специалисты поделились письмом, которое написал политик сто лет назад ответственному секретарю Царицынского губкома Борису Шеболдаеву.

«Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград. Дело это начато без меня и помимо меня», — отметил Сталин.

По его мнению, город следовало переименовать в Мининград или придумать другие варианты.

«Если уж слишком раззвонили насчет Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде советов — иначе может получиться впечатление, что я добиваюсь переименования», — пояснил он.

Сталин добавил, что не добивается почета и славы в этом вопросе.

С инициативой вернуть городу имя Сталинград выступила недавно актриса Мария Шукшина.