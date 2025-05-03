Суббота, 3 мая, 2025
10.6 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Историк Станкевич раскрыл, что сказал бы Зеленскому его дед после угроз в День Победы

powder

Дед Владимира Зеленского, участник Великой Отечественной войны Семен Иванович отчитал бы внука за его угрозы нанести удар по параду Победы в Москве, заявил «КП» историк Сергей Станкевич.

В субботу Зеленский отметил, Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые посетят торжественное мероприятие 9 мая.

Обозреватель издания Александр Гамов предположил, что его дед, лейтенант Советской армии сказал бы внуку что-то матерное в ответ на такие слова.

«Скорее запоздало — воспитующее. Но он уже молчит. А внук его голос внутри себя не слышит», — пояснил Станкевич.

Реклама

По его мнению, если Украина решится на провокацию в День Победы, для Зеленского это кончится плохо, реакция на это кощунство будет острой.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.