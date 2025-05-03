Историк Станкевич раскрыл, что сказал бы Зеленскому его дед после угроз в День Победы

Дед Владимира Зеленского, участник Великой Отечественной войны Семен Иванович отчитал бы внука за его угрозы нанести удар по параду Победы в Москве, заявил «КП» историк Сергей Станкевич.

В субботу Зеленский отметил, Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые посетят торжественное мероприятие 9 мая.

Обозреватель издания Александр Гамов предположил, что его дед, лейтенант Советской армии сказал бы внуку что-то матерное в ответ на такие слова.

«Скорее запоздало — воспитующее. Но он уже молчит. А внук его голос внутри себя не слышит», — пояснил Станкевич. Реклама

По его мнению, если Украина решится на провокацию в День Победы, для Зеленского это кончится плохо, реакция на это кощунство будет острой.