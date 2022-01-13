Историк рассказал, почему в России отмечают два Новых года

Традиция отмечать Старый Новый год возникла в России из-за конфликта светского и церковного календарей. Во многом она связана с Рождественским постом, рассказал РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

После революции 1917 года страна перешла на григорианский календарь. В результате Новый год 1 января отмечался в то время, когда у православных христиан идёт Рождественский пост.

— Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный «конфликт», — рассказал историк.

Из-за этого и появилась традиция отмечать Старый Новый год. В этот день православные уже могут спокойно праздновать, так как пост закончился.

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1 января Новый год в России стали отмечать при Петре Первом. До революции в стране действовал юлианский календарь, православное Рождество приходилось на 25 декабря.

— После революции Новый год вобрал в себя атрибуты празднования Рождества — традиционная ель, подарки друг другу, праздничное застолье, — рассказал Петрушко. — В условиях советской действительности праздник прижился, потому что в нем не было никакой политизации.

Отметим, что сразу после революции большевики запретили ставить в домах ёлки, называя это буржуазной традицией. Вновь праздновать Новый год в СССР стали только в 1935 году, проведя первый советский новогодний утренник.

Теперь же многие россияне просто не представляют себе праздника без традиционной ёлки, новогодних салатов и речи президента.

Ну, а Старый Новый год для многих — просто приятный повод ещё раз собраться семьёй за праздничным столом.

Кстати, в Рязани запланированы праздничные мероприятия.