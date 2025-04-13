Историю географических открытий рассказали через историю приправ в Рязани

В Рязани рассказали историю географических открытий и этапы колонизации планеты странами Западной Европы через историю пряностей. Уникальный мастер-класс провели доценты кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов и Елена Бирюкова.

Более сотни школьников из Рязани, Пронска, Сапожка, Кириц, Пителино и других мест познакомились с картой планеты, открывая мир глазами Колумба, Васку да Гама и других первопроходцев. Узнавая о том, как пресный ствол средневековья разнообразили вкусы черного перца и куркумы из Индии, корицы с островов пряностей, имбиря и кассии из восточной Азии. Ученые отметили, что относительно дешевую кассию некоторые продавцы продают клиентам под видом дорогой корицы.

В процессе рассказа на карту мира последовательно выставлялись на центры своего происхождения чабрец, миндаль, зира, кориандр, душистый перец, перец чили, порошок какао, паприка, барбарис, гвоздика. А взглянув на шафран, щепотка которого стоит около 300 рублей, посетители мастер-класса уяснили понятие «на вес золота», что заставляло судовладельцев, купцов и целые государства рисковать деньгами, снаряжая корабли за очередной партией товара в далекую Индонезию или Карибы, откуда пришла ваниль.

«Для многих школьников было открытием осознать реальную ценность карты мира, которую в средние века в едином виде не существовало вовсе. Каждый капитан часто имел лишь малый ее кусок, держа в секрете от других места вывоза драгоценных приправ», — говорит Елена Бирюкова.

«Мы живем в эпоху вкусного мира, когда китайский рис нужно смешать с куркумой, перцем из Индии и чесноком из стран Южной Европы. Мало кто знает, что несколько столетий назад люди могли есть лишь то, что растет в окрестностях их города, месяцами ожидая ярмарки, где, возможно, удастся купить заморские яства», — отметил Алексей Водорезов. Реклама

Методика урока будет опубликована в научном издании и доступна для применения учителям географии и биологии всей страны. Творческий подход привлечет внимание нынешних школьников и будет интересен будущим педагогам.