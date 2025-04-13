Историю географических открытий рассказали через историю приправ в Рязани

В Рязани рассказали историю географических открытий и этапы колонизации планеты странами Западной Европы через историю пряностей. Уникальный мастер-класс провели доценты кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов и Елена Бирюкова.
Более сотни школьников из Рязани, Пронска, Сапожка, Кириц, Пителино и других мест познакомились с картой планеты, открывая мир глазами Колумба, Васку да Гама и других первопроходцев. Узнавая о том, как пресный ствол средневековья разнообразили вкусы черного перца и куркумы из Индии, корицы с островов пряностей, имбиря и кассии из восточной Азии. Ученые отметили, что относительно дешевую кассию некоторые продавцы продают клиентам под видом дорогой корицы.
В процессе рассказа на карту мира последовательно выставлялись на центры своего происхождения чабрец, миндаль, зира, кориандр, душистый перец, перец чили, порошок какао, паприка, барбарис, гвоздика. А взглянув на шафран, щепотка которого стоит около 300 рублей, посетители мастер-класса уяснили понятие «на вес золота», что заставляло судовладельцев, купцов и целые государства рисковать деньгами, снаряжая корабли за очередной партией товара в далекую Индонезию или Карибы, откуда пришла ваниль.
Методика урока будет опубликована в научном издании и доступна для применения учителям географии и биологии всей страны. Творческий подход привлечет внимание нынешних школьников и будет интересен будущим педагогам.