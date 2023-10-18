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История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее

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Рубрика «День шедевра» продолжает знакомить читателей и зрителей с экспонатами выставки  Рязанского художественного музея, посвящённой 180-летию  со дня рождения М.Д. Скобелева «Полководец,  Суворову равный».

Сегодня поговорим о женском портрете Ольги Николаевны Скобелевой, кисти неизвестного художника. Рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 —  Мастер, нарисовавший портрет матери великого полководца  в первой половине 19 столетия нам неизвестен.

Ольга Николаевна, в девичестве Полтавцева, выпускница Смольного института, выходит замуж за генерал-лейтенанта Дмитрия Скобелева. В браке рождается четверо детей.  Старший сын Михаил, и дочери Надежда, Ольга и Зинаида.

По воспоминаниям, оставленным современниками, Ольга Николаевна обладала строгим и сдержанным характером, обожала своего сына и даже сопровождала в военных походах, во время которых активно занималась открытием  больниц и лазаретов.

А после смерти мужа и вовсе посвятила себя заботе о раненых и больных, отправившись на Балканы, и возглавив общество Красного Креста.  Она основала в приют для сирот в Пловдиве, открыла школы и приюты в других болгарских городах.

В 1880 году героиня портрета трагически погибает от рук грабителей, во главе которых стоял поручик, ординарец её сына.

Михаил Дмитриевич очень тяжело проживает уход матери.  На месте её гибели, в болгарском городе Пловдив, был посмертно установлен памятник, который и сегодня напоминает о подвиге великой женщины и матери великого  русского полководца.

История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее
История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее
История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее
История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее
История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее
История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее
История портрета жены и матери генералов, который экспонируется в Рязанском художественном музее

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