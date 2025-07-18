История и современность станции Дивово, с которой Есенин уезжал в Москву

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

В нашей новой публикации предлагаем читателям совершить небольшое путешествие. На участке Москва – Рязань расположена станция Дивово, через которую Сергей Есенин приезжал на свою малую родину – в село Константиново.

Железная дорога, станция Дивово. Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина

Станция была открыта в 1864 году. Своё название она получила по фамилии землевладельца, действительного статского советника, генерал-майора Николая Андриановича Дивова, который добровольно отдал свою землю под полотно новой железной дороги.

В далеком 1912 году 17-летний Сергей Есенин сел на поезд и отправился в Москву. Не случайно он говорил о себе: «… Мечтатель сельский — Я в столице Стал первокласснейший поэт». Каждый раз, возвращаясь из Москвы и Петрограда в родное Константиново, лирик выходил из поезда на станции Дивово. Отсюда до родительского дома иногда шёл пешком среди рязанских раздолий, а иногда нанимал извозчика. Дорога до села была неважной, в чем сам поэт и признавался:

«Туча кружево в небе связала,

Закрутился пахучий туман.

Еду грязной дорогой с вокзала

Вдалеке от родимых полян».

Выставка на станции Дивово. Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина

Сегодня в здании вокзала работает постоянная экспозиция, подготовленная сотрудниками Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. В витринах представлены уникальные старинные фотографии, копии документов, предметы железнодорожников той эпохи. Внимание посетителей привлекает фонарь обходчика со станции Дивово и железнодорожный колокол, извещавший об отправлении поездов.

Последний раз Сергей Есенин был в Дивово 23 сентября 1925 года, за три месяца до своего рокового отъезда в Ленинград. В экспозиции можно увидеть билет, который великий поэт покупал до станции Дивово. Его оригинал хранится в архивах музея-заповедника.

К 110-летию со дня рождения С.А. Есенина, 3 октября 2005 года, по инициативе руководства Московско-Рязанской железной дороги на станции Дивово был установлен памятник Сергею Александровичу Есенину. Авторы скульптурной работы — московские скульпторы А. Гудко и М. Сотников, архитектор В. Иванов. В это же время была проведена масштабная реконструкция здания вокзала, под старину стилизованы все элементы прилегающей территории.

Тем временем событийная повестка, подготовленная Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина в юбилейный год, продолжает удивлять посетителей. 19 июля в рамках фестиваля «Есенин ЯР» на родине великого поэта состоится концерт группы «Осталось два кадра» из Санкт-Петербурга.

Коллектив ведёт свою историю с 2019 года. За это время музыканты дали несколько крупных сольных концертов в Москве, городе на Неве и Рязани, записали и выпустили три альбома. Выступали на международном музыкальном фестивале «Ural Music Night» и фестивале «Живой». В 2024 году песни группы попали в редакторские плейлисты ВК Музыки, ЗВУК и Яндекс Музыки.

Основу творчества коллектива составляют повседневные бытовые притчи, наблюдения за современным человеком, интерпретации вечных литературных тем в актуальном формате. Каждая песня создает не просто красивый образ, а полноценную историю, проработанную автором до мелочей.

Начало концерта в 17.00. Возрастное ограничение 12+