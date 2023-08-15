 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  

В постоянной экспозиции рязанского художественного музея представлена большая коллекция фарфоровых произведений искусства. Мы рассказываем о них в наших выпусках «Дня шедевра».

Сегодня поговорим о «рюмочной передаче» — важном элементе сервировки стола 18 века, почти утратившим своё прямое назначение в настоящее время и, в том числе, поэтому особенно ценном.

Историю «рюмочной передачи» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Мы находимся у витрины, в которой представлены изделия из фарфора, выполненные на заводе Франса Гарднера.

Предприятие, расположенное в Московской области, производило дорогую фарфоровую посуду, предназначавшуюся для императорских столов. В нашем музее представлены маслёнки, фарфоровые статуэтки, анималистические фигурки. Но особый интерес вызывает предмет, который не используется в быту современного зрителя, и поэтому история его предназначения вызывает массу вопросов.

Рюмочная передача была популярным столовым аксессуаром в 18 – 19 веках. В сосуд, который сегодня принимают кто за салатник, кто за декоративную вазу, наливалась либо холодная вода, либо лёд. А в фестончатом крае помещались вверх дном рюмки. Таким образом, происходил процесс охлаждения посуды. Если гости хотели выпить, официант доставал из рюмочной передачи бокал, наполнял его желаемой жидкостью. После того, как гость «опрокидывал рюмочку», её ополаскивали и снова помещали в передачу.

К концу 19 века принципы сервировки стола изменилась. Каждому гостю стал предлагался индивидуальный прибор.