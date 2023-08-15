Вторник, 15 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  

7info7

В  постоянной экспозиции рязанского художественного музея представлена большая коллекция фарфоровых произведений искусства. Мы рассказываем о них в наших выпусках «Дня шедевра».

Сегодня поговорим о «рюмочной передаче»  — важном элементе сервировки стола 18 века, почти утратившим своё прямое назначение  в настоящее время и, в том числе, поэтому особенно ценном.

Историю «рюмочной передачи» рассказывает  старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Мы находимся у витрины, в которой представлены изделия из фарфора, выполненные на заводе  Франса Гарднера.

Предприятие, расположенное в Московской области, производило дорогую фарфоровую посуду, предназначавшуюся для императорских столов.   В   нашем музее представлены маслёнки, фарфоровые статуэтки, анималистические фигурки. Но особый интерес вызывает предмет, который не используется в быту современного зрителя, и поэтому история его предназначения вызывает массу вопросов.

Рюмочная передача  была популярным столовым аксессуаром в 18 – 19 веках. В сосуд, который сегодня принимают кто за салатник, кто за декоративную вазу,  наливалась либо холодная вода, либо лёд. А в фестончатом крае помещались вверх дном рюмки. Таким образом, происходил процесс охлаждения посуды. Если гости  хотели выпить, официант доставал из рюмочной передачи бокал, наполнял его желаемой жидкостью. После того, как гость «опрокидывал рюмочку», её ополаскивали и снова помещали в передачу.

К концу 19 века принципы сервировки стола изменилась. Каждому гостю стал предлагался индивидуальный прибор.

 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  
 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  
 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  
 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  
 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  
 История диковинного фарфорового предмета из коллекции Рязанского художественного музея  

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Трёхлетний мальчик выпал с пятого этажа в Новой Москве

В момент ЧП дома находилась мать, женщина оставила сына без присмотра на непродолжительное время.

Павел Малков сделал ряд поручений по развитию Канищево

В ходе заседания правительства региона губернатор поручил принять ряд мер для развития микрорайона.

На улице Быстрецкой в Рязани установили пункт раздельного сбора мусора

Напротив дома №24 по улице Быстрецкой появился пункт раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба администрации города.

В Рязанской области разыскивают 58-летнего Сергея Бочарникова

С 14 августа местонахождение мужчины неизвестно.

Ипотечные ставки для рязанцев пойдут вверх

15 августа Центральный Банк Российской Федерации на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. 

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин проконтролировал ход капитального ремонта школы в Шиловском районе

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил с депутатским контролем Желудевскую среднюю школу в Шиловском районе.

Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала длинную очередь к терминалу

В МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области проводилось обновление программного обеспечения терминала электронной очереди.

ВТБ провел первые операции с цифровым рублем  

ВТБ стал первым банком, успешно протестировавшим операции с цифровыми рублями в своем мобильном приложении ВТБ Онлайн в рамках пилотирования реальных цифровых денег.

В Рязани полицейские задержали сутенёра

Выйти на сутенёра удалось через секс-работниц. Им оказался 34-летний рязанец.

Серьёзное ДТП произошло на трассе М5 под Рязанью

Из-за случившегося серьёзно затруднено движение в сторону Москвы.

Прокуратура проводит проверку из-за аварии на сетях уличного освещения в Дягилеве

Ранее стало известно, что жители улицы Аллейной и проездов к ней несколько дней остаются без освещения.

В рязанском посёлке Дягилево произошла крупная авария на сетях уличного освещения

Проблему пообещали устранить до конца этой недели.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации