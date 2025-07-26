Исторический фестиваль «Поле брани» прошел на городище Старая Рязань

На городище Старая Рязань в Спасском районе 26 июля прошел исторический фестиваль «Поле брани». Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, платформы поддержки проектов и инициатив «Археономика» и фонда «Путь меча».

В роли Князя выступил организатор фестиваля Виктор Кралин. Он отметил, что городище незаслуженно забыто туристами, при этом количество участников в этом году по сравнению с прошлым возросло. Увеличилось и количество интерактивных площадок.

В 2025 году фестиваль «Поле брани» посвящен двум эпохам: периоду формирования Древнерусского государства в IX-XI веках и монгольскому нашествию XIII века. Для посетителей работают экскурсии, кухни с блюдами из Древней Руси, проводятся лекции от историков. Организованы квесты и мастер-классы, все желающие могут попробовать себя в роли летописца, кузнеца или кожевенника. Главным развлечением этого года стали бои на мечах, конные выступления и работа древних метательных орудий. В качестве снаряда для метания использовали капусту.

Впервые в этом году разбили открытый лагерь исторических реконструкторов. В нем представлены несколько видов шатров: для собраний, пиров, одного человека и целой компании.

Площадки работали 26 июля до 20:00.

Возрастное ограничение 6+