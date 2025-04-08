Историческая экспозиция откроется в РИАМЗ

В Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника откроется историческая экспозиция. Тендер на выполнение работ по созданию выставки размещён на портале госзакупок.

Экспозиция будет состоять из пяти тематических залов: «Две столицы», посвящённый Старой Рязани и Переяславлю Рязанскому, «Российская империя в XVIII-XIX веках», «Редкая книга», «Народный костюм» и «Известные земляки».

Подрядчик должен установить макеты исторических зданий, создаст фотозону в виде избы. Разместят элементы крестьянского быта и военных укреплений. Посетители смогут увидеть городские улицы с административными и купеческими домами, торговыми лавками.

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Предполагается реконструкция мастерских ювелира, костереза, каменщика, объектов торговли, храма в Старой Рязани, Глебовской башни, кожевенной мастерской, а также дворянской усадьбы с четырьмя интерьерами, отражающими традиционное жилище и быт крестьянства. В залах разместят интерактивные экраны, будут транслироваться видео- и фотоматериалы.

Также подрядчик должен разработать брендбук Музейного центра РИАМЗ, привезти и настроить мультимедийное оборудование. Стоимость контракта — 439,1 миллиона рублей. Завершение работ планируется в ноябре 2025 года.