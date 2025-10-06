Понедельник, 6 октября, 2025
Источник: предполагаемый организатор ОПГ в Шереметьево наказывал за хищения у бойцов СВО

Алексей Самохин
В громком уголовном деле о хищениях у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» появились неожиданные детали. По данным информированного источника РИА Новости, предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схемах обмана и даже наказывал таксистов, которые обворовывали участников спецоперации.

Источник, ссылаясь на показания одного из фигурантов дела, сообщил, что Кабочкин и его партнер Дмитрий Боглаев предпринимали меры для возмещения ущерба, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО.

«Кабочкин как работодатель таксистов собирал с них арендную плату за возможность работать в аэропорту, у него официально была транспортная компания», — пояснил собеседник агентства.

Ранее адвокат Боглаева, Павел Чигилейчик, сообщал, что его подзащитный сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному из потерпевших. Кроме того, защита утверждает, что Боглаев имеет благодарности за помощь СВО и неоднократно участвовал в приобретении необходимых вещей и медикаментов для бойцов.

Преступная схема в «Шереметьево»

По делу о хищениях арестовано почти 30 человек, включая предполагаемого организатора Алексея Кабочкина. Фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» участников СВО путем краж, вымогательства и мошеннических действий.

Следствие располагает данными, что в преступное сообщество входили, в том числе, сотрудники правоохранительных органов из линейного управления МВД в аэропорту, которые намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.

Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.

Изначально озвученная адекватная сумма в конце поездки могла вырастать с 2 тысяч рублей до 40 тысяч или даже 90 тысяч.

В одном случае сумма в 8,2 тысячи рублей превратилась в 122 тысячи рублей.

Помимо этого, соучастники обманывали бойцов, предлагая выпить спиртное, и, дождавшись, пока жертва потеряет бдительность, похищали деньги с банковской карты. Один боец лишился 615 тысяч рублей через терминал фигуранта дела.

Общая сумма ущерба по делу составляет порядка 3 миллионов рублей.

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 

Почему Telegram останется в России: экс-советник президента назвал условие блокировки

По мнению Клименко, российское государство демонстрирует «достаточно ответственное» поведение, понимая, что Telegram является ключевой площадкой для коммуникации и поиска информации.

Десятки россиян остались без отдыха из-за проблем с текстом в паспортах — SHOT

Из-за дефектного загранпаспорта десятки туристов потеряли свои оплаченные путевки.

Павел Малков прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник, 6 октября, над регионом уничтожено 4 вражеских беспилотника самолётного типа. 

4 БПЛА уничтожены ночью над территорией Рязанской области

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей.

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязани утром 6 октября

Официальная информация от Минобороны РФ или губернатора Рязанской области Павла Малкова на данный момент не поступала. 

Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября

Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Врач объяснил, как безопасно есть манго и можно ли его давать детям

В России начался сезон поставок египетского манго, который в последние годы стал особенно популярен.

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе.

Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

Установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол»

Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На улице Соборной повторно укладывают тротуарную плитку после ремонта

Качество выполненных работ не удовлетворило городские власти.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 