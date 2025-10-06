Источник: предполагаемый организатор ОПГ в Шереметьево наказывал за хищения у бойцов СВО

В громком уголовном деле о хищениях у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» появились неожиданные детали. По данным информированного источника РИА Новости, предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схемах обмана и даже наказывал таксистов, которые обворовывали участников спецоперации.

Источник, ссылаясь на показания одного из фигурантов дела, сообщил, что Кабочкин и его партнер Дмитрий Боглаев предпринимали меры для возмещения ущерба, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО.

«Кабочкин как работодатель таксистов собирал с них арендную плату за возможность работать в аэропорту, у него официально была транспортная компания», — пояснил собеседник агентства.

Ранее адвокат Боглаева, Павел Чигилейчик, сообщал, что его подзащитный сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному из потерпевших. Кроме того, защита утверждает, что Боглаев имеет благодарности за помощь СВО и неоднократно участвовал в приобретении необходимых вещей и медикаментов для бойцов.

Преступная схема в «Шереметьево»

По делу о хищениях арестовано почти 30 человек, включая предполагаемого организатора Алексея Кабочкина. Фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» участников СВО путем краж, вымогательства и мошеннических действий.

Следствие располагает данными, что в преступное сообщество входили, в том числе, сотрудники правоохранительных органов из линейного управления МВД в аэропорту, которые намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.

Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.

Изначально озвученная адекватная сумма в конце поездки могла вырастать с 2 тысяч рублей до 40 тысяч или даже 90 тысяч.

В одном случае сумма в 8,2 тысячи рублей превратилась в 122 тысячи рублей.

Помимо этого, соучастники обманывали бойцов, предлагая выпить спиртное, и, дождавшись, пока жертва потеряет бдительность, похищали деньги с банковской карты. Один боец лишился 615 тысяч рублей через терминал фигуранта дела.

Общая сумма ущерба по делу составляет порядка 3 миллионов рублей.