Исследование: В России 77% работодателей сотрудничают или планируют сотрудничество с самозанятыми

Как российские работодатели относятся к сотрудничеству с самозанятыми, выяснила служба исследований платформы HeadHunter.

По данным исследования, в текущем году 52% работодателей страны уже сотрудничают с самозанятыми. В 2021 таких было только 33%. 25% работодателей только собираются начать такое сотрудничество. А 24% работодателей даже не планируют этого делать, – информирует пресс-служба HeadHunter.

Самыми привлекательными для работодателей являются айтишники — 28%. На второй строчке, как и годом ранее, специалисты по маркетингу, рекламе и PR – 24%. Третье место заняли курьеры — 17%.