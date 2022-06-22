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Среда, 22 июня, 2022

Исследование: В России 77% работодателей сотрудничают или планируют сотрудничество с самозанятыми

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Татьяна Проводина

Исследование: В России 77% работодателей сотрудничают или планируют сотрудничество с самозанятыми

Technology фото создан(а) standret - ru.freepik.com

Как российские работодатели относятся к сотрудничеству с самозанятыми, выяснила служба исследований платформы HeadHunter.

По данным исследования, в текущем году 52% работодателей страны уже сотрудничают с самозанятыми. В 2021 таких было только 33%. 25% работодателей только собираются начать такое сотрудничество. А 24% работодателей даже не планируют этого делать, – информирует пресс-служба HeadHunter.

Самыми привлекательными для работодателей являются айтишники — 28%. На второй строчке, как и годом ранее, специалисты по маркетингу, рекламе и PR – 24%. Третье место заняли курьеры — 17%.

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