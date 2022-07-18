Исследование: Трое из десяти рязанцев планируют заняться предпринимательством

Трое из десяти рязанцев планируют заняться предпринимательством.

По результатам опроса сервиса SuperJob, чаще всего задумываются о своём бизнесе дизайнеры, маркетологи и менеджеры. А вот медсёстры, программисты и курьеры реже других присматриваются к роли предпринимателя.

Те, кто не готов заняться предпринимательской деятельностью, объясняют такую позицию отсутствием стартового капитала и профессиональной подготовки, а также неопределённостью в экономике.

Среди молодёжи больше тех, кто задумывается о своём бизнесе. С ростом доходов число потенциальных предпринимателей увеличивается. Также о предпринимательстве задумываются чаще мужчины, чем женщины.

В целом по России о возможности заняться бизнесом заявляют сегодня меньше граждан по сравнению с прошлым годом.

Исследование проводилось среди представителей экономически активного населения Рязани, не имеющих статуса предпринимателя, с 13 июня по 12 июля.