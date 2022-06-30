Исследование: те, у кого есть наставник, зарабатывают больше

SuperJob выяснил, кого жители России считают важнейшим наставником в жизни.

36% россиян считают главными наставниками родителей: 22% — мать, 14% — отца. 6% опрошенных назвали главным наставником свою вторую половину, а ещё 6% – руководителя на работе.

3% участников опроса считают главными наставниками коллег, друзей или других родственников. 5% назвали педагогов.

Почти каждый пятый житель страны сообщил, что у него в жизни не было и нет наставников. Респонденты до 34 лет реже заявляли о наставниках.

Россияне, зарабатывающие до 50 тысяч рублей, чаще граждан с более высокими зарплатами говорили, что им по жизни не встретился наставник. Респонденты с зарплатой выше 80 тысяч рублей в основном называли главным наставником своего руководителя.