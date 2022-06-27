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Понедельник, 27 июня, 2022

Исследование: Российский рынок интернет-рекламы обвалился

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Татьяна Проводина

Исследование: Российский рынок интернет-рекламы обвалился

Business фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

Рекламодатели резко сокращают траты на социальные сети. По мнению экспертов, спад рекламного рынка к концу года может составить 40%. Об этом пишут «Ведомости».

По эффективности таргетированной рекламы рынок откатился на 5 лет назад. 21% малых и средних предприятий полностью сократили бюджет на рекламу в соцсетях. 53% таких рекламодателей сократили расходы на продвижение от 10 до 60%. Таковы результаты исследования сервиса e-mail рассылок Unisender.

В ходе исследования с 15 мая по 15 июня опросили полторы тысячи компании страны сегмента малого и среднего предпринимательства. В опросе участвовали представители IT, веб-дизайна, e-commerce, медицины, образования, туризма и других сегментов.

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