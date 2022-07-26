Татьяна Проводина

Исследование: рязанцам стало легче искать работу

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Сложность поиска работы для рязанцев за 3 месяца снизилась.

SuperJob приводит результаты нового исследования. Легче всего найти работу жителям Рязани в возрасте от 27 до 29 лет. Соискателям старше 60 лет работу найти сложнее всего. Трудность поиска работы снизилась с апреля до прошлогоднего уровня.

Соискатели оценивали сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний балл по рязанскому рынку труда составил 6,9. Мужчинам проще всего найти работу в 27-29 лет, а женщинам – в 30-32 года.

Сложности с поиском работы возникают у мужчин чаще всего в возрасте от 51 до 53 лет, а у женщин – от 54 до 56 лет.

Опрос провели с 12 по 25 июля среди экономически активного населения Рязани.

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