Воскресенье, 9 октября, 2022
Татьяна Проводина

Исследование: Недосып лишает человека желания помогать другим

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Исследование учёных из Калифорнийского университета показало, что недостаток сна лишает людей желания помогать другим.

Эксперты провели несколько экспериментов. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых спала 8 часов, а другая провела бессонную ночь. Выяснилось, что во второй группе 78% опрошенных не проявили желания помогать другим, причём даже если речь шла об их друзьях и семьях.

Бен Саймон, соавтор исследования: «Если вы не высыпаетесь, это вредит не только вашему собственному благополучию, но и всему вашему окружению и даже незнакомцам»

Во втором эксперименте специалисты наблюдали за 136 взрослыми в течение 4 ночей. Участники, которые спали очень плохо, показали худшие результаты в том же тестировании. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS Biology, – сообщает Федеральное агентство новостей.

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