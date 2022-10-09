Исследование: Недосып лишает человека желания помогать другим

Исследование учёных из Калифорнийского университета показало, что недостаток сна лишает людей желания помогать другим.

Эксперты провели несколько экспериментов. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых спала 8 часов, а другая провела бессонную ночь. Выяснилось, что во второй группе 78% опрошенных не проявили желания помогать другим, причём даже если речь шла об их друзьях и семьях.

Бен Саймон, соавтор исследования: «Если вы не высыпаетесь, это вредит не только вашему собственному благополучию, но и всему вашему окружению и даже незнакомцам»

Во втором эксперименте специалисты наблюдали за 136 взрослыми в течение 4 ночей. Участники, которые спали очень плохо, показали худшие результаты в том же тестировании. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS Biology, – сообщает Федеральное агентство новостей.

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