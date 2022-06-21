Исследование: корма для собак с февраля подорожали почти на четверть

РИА Новости приводит итоги исследования сервиса ОФД от «Контур.Маркета». Цены на корма для собак, хомяков и кошек выросли с начала февраля на 24, 16 и 13% соответственно.

В пиковую неделю с 14 по 20 марта произошёл самый сильный скачок цен. Эксперты объяснили это колебаниями курса валют и опасениями жителей России, что иностранные бренды кормов могут покинуть рынок.

Результаты исследования показывают, что в апреле ажиотаж вокруг покупок кормов спал: по сравнению с пиковой неделей он снизился на 25%.

Аналитики предрекают скорое возвращение цен на корм на уровень февраля, а возможно, на 2-5% ниже. Объясняется это тем, что владельцы домашних питомцев в феврале закупились впрок.