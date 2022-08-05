Татьяна Проводина

Исследование: каждый четвёртый рязанский работодатель считает, что летом эффективность сотрудников снижается

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Каждый четвёртый рязанский работодатель считает, что летом эффективность сотрудников снижается. В опросе SuperJob с 19 июля по 4 августа участвовали представители компаний из Рязани.

Этим летом снижение производительности труда персонала отметили в 24% рязанских компаний. Как показал опрос, всему виной сезон отпусков руководства и большей части коллектива.

Однако большинству компаний – 65% – удалось выстроить бизнес-процессы так, чтобы и летом продуктивность не снижалась. 11% опрошенных представителей рязанских компаний не могут точно проанализировать, как летний период повлиял на производительность труда сотрудников.

В сравнении с аналогичными исследованиями SuperJob прошлых лет сейчас персонал куда более собран, чем в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 годов.

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