Исследование: качество молока региональных марок хуже, чем известных брендов

Роскачество завершило второй этап всероссийского исследования пастеризованного молока в ритейле. В продукции небольших региональных заводов обнаружена кишечная палочка, а некоторые производителей выпускают фальсификат.

Исследовалась продукция преимущественно локальных производителей из 25 регионов страны. Фальсификат выявили в Брянской, Ивановской областях и Республике Башкортостан. У 14% исследованного молока выявлены нарушения норм безопасности: обнаружены кишечная палочка и/или повышенное количество бактерий. 40% молока имеет пороки вкуса, запаха и консистенции. Это может говорить о низком качестве применяемого сырья и нарушении процесса производства. Однако антибиотиков в молоке региональных марок не найдено.

По данным испытаний, бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности выявлены в молоке «Амка» из Рязанской области и ещё и четырёх производителей из других регионов. Пастеризованное молоко с нарушениями закуплено в сетевых магазинах «Ашан», «Лента», «Магнит», «Фудсити» в Москве и «Верный» в Свердловской области.

Лилия Котельникова, замдиректора департамента исследований Роскачества, начальник отдела испытаний: «Выявленные в пастеризованном молоке бактерии группы кишечной палочки могут свидетельствовать о несоблюдении технологических режимов на производстве, неэффективной термообработке сырья, недостаточно тщательной обработке оборудования или о нарушении требований при хранении продукции. Превышение КМАФАнМ может являться показателем возможной порчи продукта, вызванной нарушением условий хранения в магазине. Также превышение по этому показателю может быть связано с низким качеством сырья»

Роскачество выявило нарушения требований законодательства по вкусу и запаху, консистенции и цвету у 40% исследованного молока. К примеру, горьковатый привкус выявлен в молоке «Амка» и «Из Вологды».

«Горький вкус молока может появиться, во-первых, из-за использования несоответствующего корма, во-вторых, из-за развития вторичной микрофлоры, что приводит к повышению общего количества бактерий, активному развитию посторонней микрофлоры», — объясняет Елена Юрова, заведующая лабораторией технохимического контроля и арбитражных методов анализа ФГАНУ «ВНИМИ».

Во второй этап исследования включены 50 торговых марок жирностью 2,5% и 3,2%. Рейтинг Роскачества сегодня состоит из 70 брендов. Заключительный этап мониторинга планируется осенью 2022 года, он охватит ещё около 30 марок.

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