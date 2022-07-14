Исследование: Больше трети жителей Рязанской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные траты

Больше трети жителей Рязанской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные траты.

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru спросила жителей региона, хватает ли им зарплаты на покрытие основных нужд.

О том, что их зарплаты недостаточно для основных трат, сообщили 38% трудоустроенных жителей Рязанской области. 39% заявили, что зарплаты хватает с трудом. Лишь 23% опрошенных рассказали, что их заработок вполне покрывает основные расходы.

Денег не хватает больше всего гражданам в возрасте от 45 до 54 лет — 47%. Что касается профессий, то о нехватке заработка сообщал чаще всего рабочий персонал — 60%. Зарплаты хватает главным образом IT специалистам — 43%.

39% опрошенных при нехватке денег берут в долг у родственников. 68% жителей региона отказываются от путешествий из-за денежных проблем.

Самая большая статья расходов для жителей Рязанской области — это еда: 48% опрошенных ответили именно так.

Лишь 6% респондентов ничего не делают для увеличения дохода в будущем.