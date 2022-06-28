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Вторник, 28 июня, 2022

Исследование: больше половины жителей России ждут летние корпоративы

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Татьяна Проводина

Исследование: больше половины жителей России ждут летние корпоративы

Изображение RitaE с сайта Pixabay

Больше половины респондентов сообщили, что ожидают летних корпоративных мероприятий. Каждый десятый сказал, что корпоративы у них уже состоялись. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на опрос центра Зарплаты.ру.

Каждый третий житель страны не ожидает таких мероприятий.

63% тех, у кого пройдут летние корпоративы, соберутся на базе отдыха или за городом. Остальные – в кафе, на теплоходе и в других местах.

Больше трети опрошенных отдали предпочтение активному отдыху и фуршету, 23% – спокойному отдыху на природе. Для каждого пятого россиянина лучшим форматом станет банкет с конкурсами и дискотекой.

Опрос охватил 2200 работающих жителей России.

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