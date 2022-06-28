Исследование: 16% жителей Рязанской области уверены в своей финансовой независимости от работы

Жителей Рязанской области опросили, возникают ли у них трудности с финансами после увольнения, а также как они справляются с ситуацией. Результаты исследования HeadHunter сообщила пресс-служба платформы рекрутинга.

Оказалось, что 16% жителей региона полагают, что у них никогда не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы. Этот показатель в 4 раза превысил прошлогоднее значение.

Среди тех, кто не был трудоустроен, проблемы с финансами возникли только у 11%. Рабочие и представители медиа и искусства чаще других сталкиваются с финансовыми трудностями при поиске работы — по 42%. Комфортнее всего чувствуют себя специалисты по закупкам – 25%. Не сокращали расходы после ухода с работы лишь 18% опрошенных.

Большинство респондентов, заявивших об отсутствии финансовых проблем после увольнения, объяснили это наличием сбережений. Таковых оказалось 78%.

Среди женщин в своей финансовой независимости от работы уверены 21%, а среди мужчин – только 15%.