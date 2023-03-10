Испытательную лабораторию Рязанского нефтезавода оснастили отечественным оборудованием

Испытательную лабораторию Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») оснастили отечественной установкой для определения октановых чисел бензина. Российское оборудование было введено в работу предприятия в рамках программы импортозамещения.

Благодаря новой установке удалось расширить возможности при проведении испытаний. С помощью неё удаётся контролировать стабильный температурный режим двигателя, определять детонационную стойкость бензина с октановым числом 100 и более единиц по исследовательскому методу.

Отметим, что испытательная лаборатория – одно из важнейших подразделений Рязанской НПК. Там производится контроль качества поступающих проб нефтепродуктов. Лаборатория работает в круглосуточном режиме и проводит проверки качества более ста проб в день. Лаборатория использует более 250 методов исследований, за год здесь проводят более 500 тысяч испытаний.