Пятница, 10 марта, 2023
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Испытательную лабораторию Рязанского нефтезавода оснастили отечественным оборудованием

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Испытательную лабораторию Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») оснастили отечественной установкой для определения октановых чисел бензина. Российское оборудование было введено в работу предприятия в рамках программы импортозамещения. 

Благодаря новой установке удалось расширить возможности при проведении испытаний. С помощью неё удаётся контролировать стабильный температурный режим двигателя, определять детонационную стойкость бензина с октановым числом 100 и более единиц по исследовательскому методу.

Отметим, что испытательная лаборатория – одно из важнейших подразделений Рязанской НПК. Там производится контроль качества поступающих проб нефтепродуктов. Лаборатория работает в круглосуточном режиме и проводит проверки качества более ста проб в день. Лаборатория использует более 250 методов исследований, за год здесь проводят более 500 тысяч испытаний. 

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