Исполнилось 85 лет со дня рождения экс-ректора РГУ, президента университета Анатолия Лиферова

В этот день 85 лет назад родился Анатолий Петрович Лиферов, профессор, академик РАО, учёный-педагог, ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина с 1986 до 2007 года, президент университета с 2007 по 2012 годы.

Анатолий Петрович внёс значительный вклад в развитие вуза. Под его руководством РГУ имени С.А. Есенина получил статус классического университета и стал ведущим вузом Рязанской области. Коллеги с теплотой вспоминают Анатолия Петровича как мудрого, внимательного ректора-созидателя.

В преддверии юбилейной даты воспоминаниями о талантливом руководителе университета поделились сотрудники РГУ имени С.А. Есенина.

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