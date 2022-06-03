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Пятница, 3 июня, 2022

Испанский Ленин нашел себе невесту в Ульяновске

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Испанский Ленин нашел себе невесту в Ульяновске

Глава Агентства ЗАГС по Ульяновской области Жанна Назарова рассказала историю об интернациональной любви, пишет КП.

По ее словам, по вопросу регистрации брака с местной жительницей обратился гражданин Испании по имени Ленин. Так мужчина назвал его отец, коммунист и горячий сторонник Че Гевары. Молодой человек познакомился с девушкой через интернет. В ближайшее время они планируют сыграть свадьбу.

«Не последнюю роль в развитии их отношений сыграло и то, что девушка живет в родном городе В. И. Ленина», – отметила Назарова.

Она уточнила, что испанец приехал в Ульяновск и пришел в восторг от волжских просторов и памятных ленинских мест.

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