Испанские врачи раскрыли причину таинственной смерти Брюса Ли

Испанские ученые спустя более полувека раскрыли возможную причину загадочной смерти Брюса Ли, актера и легендарного мастера боевых искусств. Как сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на Clinical Kidney Journal, причиной смерти артиста могла стать обычная вода.

Присцилла Вильявалсо, ученый из мадридского института, вместе с коллегами изучила данные вскрытия и нашла у Ли редкое заболевание — гипонатриемию. Это заболевание связано с нарушением работы почек, которые перестают эффективно выводить избыток воды из организма. В результате в теле, и особенно в мозге, может скапливаться слишком много жидкости. По мнению исследователей, именно это привело к смерти Брюса 20 июня 1973 года.

Эти выводы опровергают популярные версии о том, что Ли могли убить гангстеры или что он умер из-за побочного эффекта от обезболивающего. Сам Брюс Ли в одном из интервью признавался, что пьет много воды, она его вдохновляла.