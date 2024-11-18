Понедельник, 18 ноября, 2024
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Испанские врачи раскрыли причину таинственной смерти Брюса Ли

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Алексей Самохин
Авторство: National General Pictures. eBayfrontback, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35945400

Испанские ученые спустя более полувека раскрыли возможную причину загадочной смерти Брюса Ли, актера и легендарного мастера боевых искусств. Как сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на Clinical Kidney Journal, причиной смерти артиста могла стать обычная вода.

Присцилла Вильявалсо, ученый из мадридского института, вместе с коллегами изучила данные вскрытия и нашла у Ли редкое заболевание — гипонатриемию. Это заболевание связано с нарушением работы почек, которые перестают эффективно выводить избыток воды из организма. В результате в теле, и особенно в мозге, может скапливаться слишком много жидкости. По мнению исследователей, именно это привело к смерти Брюса 20 июня 1973 года.

Эти выводы опровергают популярные версии о том, что Ли могли убить гангстеры или что он умер из-за побочного эффекта от обезболивающего. Сам Брюс Ли в одном из интервью признавался, что пьет много воды, она его вдохновляла.

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