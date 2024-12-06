Искать ключи больше не нужно! В ЖК Discovery заработала система распознавания лиц и автономеров

Дом на 4-м Мервинском проезде сдан. Счастливые обладатели квартир получают ключи и приступают к ремонту. Для удобства жильцов ГК «Зелёный сад» подключила систему распознавания лиц (Face ID) и автомобильных номеров. Искать ключи больше не нужно. Достаточно просто попасть в поле зрения камеры!

Но это далеко не все инновации Discovery. Входные группы жилого комплекса – с подогревом. Они всегда остаются сухими и чистыми, даже снежной зимой. Помимо этого на входе в каждый подъезд установлены шлюзовые двери из закалённого стекла, которые не деформируются с течением времени и открываются автоматически. Жильцам не нужно ставить на землю тяжёлые сумки или мокнуть под дождём во время поиска ключей. Они сразу входят в сухой и тёплый холл, который отгораживает от непогоды и создаёт домашний уют.

Также ЖК Discovery оснащён «умными» счётчиками воды и электроэнергии. Они сами передают показания ресурсоснабжающим организациям. Жильцам остаётся лишь вовремя оплачивать счета.

Квартиры в «умном» жилом комплексе Discovery ещё есть в наличии. Получить ключи можно сразу после покупки! Все подробности в отделе продаж ГК «Зелёный сад», телефон: +7 (4912) 77-77-77.

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