«Ирония судьбы»: RT рассказал историю любви пенсионеров в оккупированной Судже

Житель Курской области Михаил Записной рассказал RT, как встретил в оккупированной Судже свою любовь.

Собеседник телеканала уточнил, что жил в деревне Леонидово, но ВСУ сожгли его дом. Тогда он переехал в Суджу, поселился в интернате и познакомился там с Антониной.

«Ирония судьбы, но в оккупации мы полюбили друг друга, старались держаться вместе. Выживали как могли. Сами пропитание себе доставали, дрова заготавливали, картошку копали, кабанов кололи», — отметил Записной.

Пенсионер заявил, что противник использовал постояльцев учреждения как живой щит. Мужчина оказался в самом пекле, когда ВСУ ударили из Сум по Судже 1 февраля. В момент атаки он был в подвале, а Антонина — наверху.

«Тоню с другой женщиной — бабой Валей — нашел в одной из разрушенных комнат. Оказалось, что бетонная плита упала им на ноги, придавив их», — пояснил он. Реклама

Украинские военные отказались вытаскивать пенсионерок. При этом они призвали бросить Антонину, поскольку «ей уже не помочь». В итоге Михаил и другие мирные жители больше суток вызволяли ее из-под завалов.

На помощь им пришел мужчина, который протиснул домкраты под плиты. Сейчас Антонину лечат в больнице в Курской области.