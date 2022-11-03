Ирина Волк: Полицейские в Рязани задержали подозреваемых в серийном мошенничестве

Сотрудники УУР УМВД по Рязанской области задержали группу из 10 местных жителей по подозрению в серийном мошенничестве со страховыми выплатами. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, разработали и поставили на поток преступную схему два рязанца. Они убеждали своих знакомых и родственников — владельцев недорогих отечественных машин — участвовать в постановочных ДТП.

Сообщники предоставляли свои авто мошенником на оплату ремонта и небольшое вознаграждение. Иногда они сами играли роли виновников аварии, другой стороной которой становилась иномарка премиум-класса. Такие автомобили с неисправностями специально приобретались недорого для инсценировок. Дважды авто с неработающим двигателем доставляли к месту запланированной аварии на буксире.

После оформления документов о ДТП иномарки вновь продавали. Страховые выплаты на ремонт от 240 до 400 тысяч рублей забирали фигуранты. Если размер компенсации сообщников не устраивал, они обращались в суд.

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Следователи СУ УМВД по Рязанской области возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере страховых услуг. Дела объединены в одно производство.

При поддержке росгвардейцев оперативники обыскали жилища фигурантов, изъяли документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все возможные эпизоды их незаконной деятельности.

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