Понедельник, 18 августа, 2025
18.1 C
Рязань
Новости России

Ирина Роднина может получать «олимпийскую пенсию»  60 тысяч рублей — СМИ

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина может получать президентскую стипендию, которую часто называют «олимпийской пенсией». Её размер составляет до 60 тысяч рублей в месяц.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, такую выплату получают чемпионы и призёры Олимпийских игр, выступавшие за сборные СССР, России, а также объединённые команды (СНГ) на Играх 1992 года в Барселоне и Альбервиле. Стипендия индексируется с учётом инфляции, но не чаще одного раза в несколько лет.

Как пояснила изданию «Абзац» олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова, эти выплаты не являются пожизненными.

«Стипендии не являются пожизненными. Указ президента может быть как пролонгирован, так и отменён. Это не закреплено законом. Это добрая воля президента. Если захочет отменить указ — он его отменит. Конечно, вряд ли это произойдёт, но гипотетически возможно», — сказала она.

По словам Журовой, индексация за всё время проводилась лишь однажды.

«15 лет мы получали одну сумму, через 15 лет её повысили. С 2006 года, по-моему, начали получать. Она была сначала 30 тысяч, потом стала чуть больше 50», — рассказала она. 

Ранее Роднина высказывалась критически о тех, кто считает выплаты от государства слишком малыми. По её словам, для пожилых россиян существует достаточно льгот и послаблений, а «пенсия — это не зарплата».

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 

Последние новости

Общество

Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Отмечается, что все пострадавшие, помимо основной терапии, получают помощь психологов, психотерапевтов, сурдологов, ЛОР-врачей.
Погода

Кратковременные дожди пообещали рязанцам 19 августа

На территории области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Происшествия

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов на предприятии где произошло ЧП, один из них скончался в больнице. Общее число погибших достигло 23 человек.
Новости мира

Французский политик заявил, что Дональд Трамп признал Крым российским

За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тётушек
Общество

В двух районах Рязанской области отключат газ

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Общество

В Рязани полным ходом идет строительство школы на 1100 мест

18 августа глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел выездное совещание на площадке строящейся школы в микрорайоне ЖК «Олимпийский» на 1100 мест.
Происшествия

Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Сасовском районе

По данным СК, трагический случай произошёл в субботу, 16 августа, на одном из водоёмов. На место происшествия для осмотра выезжали следователи. 
Кино и ТВ

Стартовали съёмки комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом в главной роли

В Москве начались съёмки полнометражного фильма «Доктор Гаф» — трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей.