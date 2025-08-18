Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина может получать президентскую стипендию, которую часто называют «олимпийской пенсией». Её размер составляет до 60 тысяч рублей в месяц.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, такую выплату получают чемпионы и призёры Олимпийских игр, выступавшие за сборные СССР, России, а также объединённые команды (СНГ) на Играх 1992 года в Барселоне и Альбервиле. Стипендия индексируется с учётом инфляции, но не чаще одного раза в несколько лет.

Как пояснила изданию «Абзац» олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова, эти выплаты не являются пожизненными.

«Стипендии не являются пожизненными. Указ президента может быть как пролонгирован, так и отменён. Это не закреплено законом. Это добрая воля президента. Если захочет отменить указ — он его отменит. Конечно, вряд ли это произойдёт, но гипотетически возможно», — сказала она.

По словам Журовой, индексация за всё время проводилась лишь однажды.

«15 лет мы получали одну сумму, через 15 лет её повысили. С 2006 года, по-моему, начали получать. Она была сначала 30 тысяч, потом стала чуть больше 50», — рассказала она.

Ранее Роднина высказывалась критически о тех, кто считает выплаты от государства слишком малыми. По её словам, для пожилых россиян существует достаточно льгот и послаблений, а «пенсия — это не зарплата».