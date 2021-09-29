Иосиф Пригожин призывает Сергея Шнурова сразиться с ним на ринге

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видеообращение к Сергею Шнурову, в котором призывает его сразиться с ним на ринге.

«Надеюсь, у тебя хватит мужества заднюю не включать, как у многих других», — говорит Пригожин.

Как пишет Znak.com, поводом конфликта между знаменитостями стал тот факт, что Шнуров оскорблял жену Пригожина — певицу Валерию. Супруга это оскорбило. Позже музыкант даже написал заявление на продюсера, в котором обвинял его в личных угрозах.

Сергей Шнуров пока не ответил на вызов. Однако ситуацию прокомментировал актёр Никита Джигурда. Он заявил, что был бы не против сразиться с Пригожиным в боксёрском поединке.