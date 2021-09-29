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Среда, 29 сентября, 2021
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Иосиф Пригожин призывает Сергея Шнурова сразиться с ним на ринге

Александр Ильин
Иосиф Пригожин призывает Сергея Шнурова сразиться с ним на ринге
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

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Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видеообращение к Сергею Шнурову, в котором призывает его сразиться с ним на ринге.

«Надеюсь, у тебя хватит мужества заднюю не включать, как у многих других», — говорит Пригожин.

Как пишет Znak.com, поводом конфликта между знаменитостями стал тот факт, что Шнуров оскорблял жену Пригожина — певицу Валерию. Супруга это оскорбило. Позже музыкант даже написал заявление на продюсера, в котором обвинял его в личных угрозах. 

Сергей Шнуров пока не ответил на вызов. Однако ситуацию прокомментировал актёр Никита Джигурда. Он заявил, что был бы не против сразиться с Пригожиным в боксёрском поединке.

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