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Происшествия

Инженер рязанского завода, с которым судились из-за патента, стал фигурантом уголовных дел

Анастасия Мериакри

Суд по интеллектуальным правам 3 июня прекратил производство по иску Генеральной прокуратуры к ведущему инженеру-конструктору Рязанского приборного завода Владимиру Герману. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Генпрокуратура через суд просила признать недействительными права на два патента, описывающие принцип работы передовой радиолокационной технологии: «Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации» и «Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат». В начале июня стало известно, что суд прекратил производство по делу.

Разработчик согласился на исполнение предписания об отчуждении прав в пользу Российской Федерации. Росреестром уже внесены соответствующие поправки.

Однако стало источник в силовых структурах сообщил, что рязанский изобретатель стал фигурантом сразу двух уголовных дел о разглашении охраняемых законом сведений, использованных для незаконного получения патента.

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