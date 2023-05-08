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Понедельник, 8 мая, 2023

Инженер-химик из Рязани пострадал при взрыве пиротехники в Подмосковье

7info7
Фото с сайта Контрольно-счётной палаты Рязанской области

Из-за взрыва пиротехники в Подмосковье пострадал инженер-химик из Рязани. Подробности происшествия обнародовал МК.

34-летний инженер-химик Рязанской областной ветлаборатории Евгений Пахомов вместе с приятелем из Курчатовского института отправился в поход в окрестностях деревни Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа. Там туристы установили палатки и разожгли костер для приготовления пищи. В какой-то момент инженер-химик отошёл за палатку, а буквально через минуту прогремел мощный взрыв. С тяжелейшими травмами пострадавшего госпитализировали.

Как позже пояснил рязанец, в его руках взорвалось пиротехническое изделие.

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