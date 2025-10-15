Среда, 15 октября, 2025
4.5 C
Рязань
Экономика и бизнес

Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области

Валерия Мединская

В Рязанской области стартовала ежегодная программа обучения для инвеступолномоченных. Уже третий год образовательный цикл организует Корпорация развития региона. Работа проводится в очном и заочном форматах. Очный этап уже состоялся: инвеступолномоченные из 22-х муниципальных образований области обучались под руководством ведущих специалистов по привлечению инвестиций. Ещё два дня марафона пройдут в заочном формате, и участники будут самостоятельно составлять инвестиционные паспорта районов.

Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года. После прохождения обучения инвеступолномоченные получают свидетельство государственного образца о повышении квалификации в сфере работы по улучшению инвестиционной привлекательности территорий свидетельство государственного образца о повышении квалификации в сфере работы по улучшению инвестиционной привлекательности территорий. Кроме официальных документов, участники обретают новые компетенции и знания, отмечает заместитель гендиректора Корпорации развития Дарья Соснова.

–У вас наверняка появятся и свежие идеи, и видение, и то, как их претворить в жизнь, и где использовать новые навыки и компетенции, – обратилась с напутствием к участникам марафона Дарья Соснова.

Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.
Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.
Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.
Инвеступолномоченные из 22 муниципальных образований прошли обучение от Корпорации развития Рязанской области Обучение инвеступолномоченных на правах официальной образовательной лицензии Корпорация развития Рязанской области проводит с 2023 года.

В качестве приглашённых спикеров на марафоне выступил замгендиректора агентства инвестиционного развития Тюменской области Николай Пуртов. С участниками марафона он поделился эффективным опытом инвестполитики своего региона и рассказал об актуальных трендах: 

–Тюмень занимает высокие места в рейтинге инвестиционного климата. Мы привлекаем не только внешние ресурсы – зарубежные и федеральные, но и внутренние. Инвеступолномоченным необходимо выявлять инвестпотенциал действующих и будущих предпринимателей и создавать для них возможности, предоставлять ресурсы, формировать инвестиционные кейсы, – отметил он. 

В рамках обучения слушатели курса узнали, как создавать эффективные условия для ведения бизнеса, привлекать кадры в инвесткомпании. Помимо традиционных лекций и презентаций в насыщенную программу вошла уникальная бизнес-игра «Один за всех, и все за инвестора», посвящённая командообразованию в инвестиционной сфере. Спикерами марафона выступили представители Корпорации развития региона, Комитета инвестиций и туризма, руководители регионального минэкономразвития, городской администрации. Инвеступолномоченные отмечают, что обучение в таком формате помогает выстроить осознанную и результативную работу с инвесторами.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.

Последние новости

Бывшего рязанского губернатора Любимова оставили под стражей

Любимов продолжит содержаться в СИЗО.

Экс-главу рязанского почтового отделения отправили в колонию за присвоение более 18 миллионов

Ей заменили наказание с условного на реальное.

Людмила Гаврикова стала руководителем аппарата Рязоблдумы

Гаврикова занимала пост начальника ГУ ветеринарии по региону с 2019 по 2022 годы.

RTVI: сканадльное видео с Федорищевым могло быть постановочным

Видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет главу...

Губернатор Павел Малков: Вдвое превысили в регионе показатели профобучения сотрудников предприятий в рамках нацпроекта «Кадры»

На эти цели Рязанский регион получает федеральную поддержку.

Рязанские компании нарастили производство благодаря участию в проекте «Производительность труда»

За успехи в реализации мероприятий по повышению эффективности сотрудники компаний были отмечены благодарственными письмами министерства экономического развития Рязанской области и АРБ.

Иди сюда! Хазанов набросился на журналиста после вопроса о проданном имуществе

Юморист Геннадий Хазанов резко отреагировал на вопросы корреспондента телеграм-канала...

Эксперт по лжи оценил последнее видео пропавшей семьи Усольцевых

Ирина Усольцева на видео, записанном накануне похода в тайгу...

Уволенного со скандалом самарского чиновника экстренно госпитализировали

В больницу с гипертоническим кризом попал уволенный глава Кинельского...

Опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Рязани

Соискателям предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей.

Рязанцы направили 1232 обращения по отоплению

В этом году жалоб на отсутствие тепла стало значительно меньше.

В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.

Федорищев пояснил, почему послал матом главу Кинельского района в отставку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил эмоциональное увольнение главы...

В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки

Обновлённые знаки водители увидят на дорогах с 1 января.

Вильфанд заявил о переходе погоды в «зимний режим»

Синоптик объяснил, что комфортных тёплых дней ждать уже не стоит.