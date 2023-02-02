Четверг, 2 февраля, 2023
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Инвестор построит под Рязанью завод бытовой химии за 900 миллионов рублей

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Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay

Резидент индустриального парка «Рязанский» компания «Гаэль» с наступлением строительного сезона готова зайти на площадку. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

С гендиректором компании Натальей Паничкиной Никитин обсудил сегодня детали возведения завода бытовой химии. Посмотрели проект по срокам получения техусловий на подключение к инженерной инфраструктуре и разрешений на строительство.

— Инвестор движется четко по запланированной ранее дорожной карте без сбоев и задержек, — написал Никитин.

Новый производственный комплекс компании «Гаэль» планируют запустить в эксплуатацию летом 2024 года, открыв современное технологичное производство бытовой химии для дома и профессионального клининга, где смогут трудиться около 250 человек. Инвестор вкладывает в реализацию проекта более 900 млн рублей. Проектная производственная мощность завода — 13 тыс. тонн продукции в год.

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