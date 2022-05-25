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Среда, 25 мая, 2022

Инвестиционный потенциал Рязанской области представили на российско-турецком форуме

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7info
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Инвестиционный потенциал Рязанской области представили на российско-турецком форуме

Министерство экономического развития Рязанской области сообщает о том, что на форуме, посвященном деловому взаимодействию России и Турции, который прошел в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ, был представлен потенциал и инвестиционные предложения Рязанской области.

В обсуждении вопросов повестки форума приняли участие представители российских и турецких институтов поддержки и развития, профильных ассоциаций и объединений, финансовых организаций и органов власти. Кроме этого, представитель Корпорации развития Рязанской области выступил с презентацией потенциала и инвестиционных предложений региона.

В числе отличительных преимуществ рязанского региона для инвесторов – прозрачность процедур сопровождения инвестиционных проектов, подход к этой работе в формате «одного окна», упрощенные в рамках внедрения Регионального инвестстандарта 2.0 алгоритмы действий инвесторов при реализации своих проектов на территории Рязанской области. Также для предпринимателей и резидентов инвестплощадок региона действуют меры поддержки: сниженные налоговые ставки на доходы и имущество организаций, освобождение от транспортного налога, льготная арендная плата.

В настоящее время в регионе созданы максимально комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Приоритетными площадками являются индустриальный (промышленный) парк «Рязанский», агропромышленный парк «АгроТерра» и логистический парк в Рязанском районе.

По предварительной договоренности, в ближайшее время ряд потенциальных инвесторов приедут в Рязанскую область для предметного обсуждения возможностей локализации и рассмотрения новых совместных проектов. Также предложения рязанцев о сотрудничестве встретили поддержку представителей Российского союза промышленников и предпринимателей и Российско-Турецкого делового совета.

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