Интриги и слёзы: что ждёт звёзд во втором сезоне реалити «Звёзды в джунглях»

Второй сезон реалити-шоу «Звёзды в джунглях. Карибский сезон» (16+) на ТНТ начнётся с первых испытаний, интриг и конфликтов. Участники проекта, попавшие в живописный лагерь на берегу океана, пройдут свои первые испытания, ощутят чувство голода и будут до блеска обгладывать куриные косточки, а заодно перемывать их своим соперникам.

Зрителей ждут первые громкие конфликты, которые приведут к ссорам и слезам. Так, телеведущая Маша Малиновская поссорится с актёром Аристархом Венесом.

Малиновская крайне эмоционально высказалась о своём сопернике: «Я не люблю разочаровываться в людях. Я думала, он мужчина, а он — флюгер!»

Что именно вызвало негодование телеведущей, и какие силы повлияли на поведение Аристарха Венеса, можно будет узнать в это воскресенье в 18:00 на ТНТ.