Интернет-сервисы обяжут предупреждать россиян о списаниях платы по подпискам

Интернет-сервисы и онлайн-магазины предложили обязать предупреждать клиентов о взимании платы по подпискам. Соответствующий законопроект ГД РФ может принять уже в марте этого года. Подробнее о готовящейся законодательной инициативе «Известиям» рассказал один из её авторов, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
В настоящее время идёт активная доработка проекта закона. Устраняются замечания кабмина по формулировкам понятий «регулярное получение», «регулярный доступ», исключаются противоречащие нормы.
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