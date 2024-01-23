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Интернет-сервисы обяжут предупреждать россиян о списаниях платы по подпискам

7info7
Изображение от jannoon028 на Freepik
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Интернет-сервисы и онлайн-магазины предложили обязать предупреждать клиентов о взимании платы по подпискам. Соответствующий законопроект ГД РФ может принять уже в марте этого года. Подробнее о готовящейся законодательной инициативе «Известиям» рассказал один из её авторов, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте. Если не будет каких-то серьёзных перегрузок в повестке, думаю, что он в этом месяце может быть принят в первом чтении, — сказал депутат.

В настоящее время идёт активная доработка проекта закона. Устраняются замечания кабмина по формулировкам понятий «регулярное получение», «регулярный доступ», исключаются противоречащие нормы.

— Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей, — пояснил ещё один автор законопроекта Антон Немкин.

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