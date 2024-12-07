Институт естественных наук РГУ отметил 90-летний юбилей

В Рязанском дворце молодежи 6 декабря состоялось празднование 90-летнего юбилея института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина. Подразделение пришли поздравить выпускники, студенты, преподаватели, руководство вуза и почетные гости, не оставив в зале свободных мест.

Со сцены звучало, что Рязанский госуниверситет – старейшее высшее учебное заведение на Рязанской земле. Его история начинается в суровые годы Первой мировой войны. В 1934 г. в вузе образовывается факультет естествознания. А в 2020 году естественно-географический факультет преобразован в институт естественных наук (далее – ИЕН).

Для открытия праздничного вечера на сцену поднимается директор института естественных наук Юлия Селезнева.

«ИЕН – это мощный корабль, штурмующий образовательные горизонты, который уверенно двигается вперед на встречу и развитию биологического, экологического, химического, педагогического образования и, конечно, подготовки высококлассных специалистов в области туризма и гостеприимства. Иен – это крейсер дружбы, объединяющий сотрудников, обучающихся, которые независимо от пола и возраста в любую минуту готовы протянуть руку на встречу друг другу, и все потому, что они живут по принципу не «почему я?», а «чем я могу быть полезен?». Институт естественных наук – это корабль с одним единственным названием «Победа», ведь нам все по плечу. По плечу всероссийские и международные конкурсы, региональные и федеральные гранты. В минувшем году ИЕН впервые взял кубок памяти академика Анатолия Лиферова и был признан лучшим структурным подразделением РГУ имени Есенина. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть возможность стоять у штурвала такого мощного корабля», – сказала Юлия Селезнева.

А теперь задумайтесь, почти все учителя химии, биологии и географии города Рязани и Рязанской области – выпускники ИЕНа. По сей день они, настоящие профессионалы своего дела, делятся с учениками знаниями, служат примером для подражания. Под громкие аплодисменты на сцене появляются выпускники педагогических направлений.

Мария Кулик — учитель биологии школы №1 имени Веры Павловной Екимецкой пожелала крепкого здоровья академической экосистеме ИЕНа, стабильного воспроизводства популяции талантливых студентов и симбиоза науки, творчества и вдохновения.

Аниса Дагаргулия — заместитель директора центра мониторинга и сопровождения образования и учитель географии школы №37 поделилась географическим наблюдением: географы всегда в хорошем настроении. Почему? Да просто они всегда знают, куда идти. В институте они познали моря и страны, континенты и океаны, а еще, что по всей планете географ лучший на свете.

Директор Дядьковской средней школы, учитель географии и биологии Вадим Мишин сказал, что именно ИЕН научил его писать проекты за один день. Благодаря учебе в РГУ Вадим познал чувство сострадания и человечности, когда в 2010 году при тридцатиградусной жаре в Милославской лесостепи он с одногруппниками прошел 32 километра на летней географической практике в поисках редких видов растений и бабочек, учась делиться последними каплями бесценной воды с ребятами.

Порядковый номер 90 в периодической системе принадлежит торию, названному в честь Тора – бога грома и молний, – подметил Вадим Беренштейн, учитель химии школы №63. И добавил, что институт естественных наук как мощный селективный активатор ускоряет реакции знаний, вдохновения и прогресса, соединяя атомы студентов и преподавателей в прочные монокристаллы успеха.

И вот уже бывшие студенты уступают место на сцене исполняющему обязанности ректора университета Дмитрию Бокову.

«В этом году Институту естественных наук девяносто лет. За эти годы из стен института вышли замечательные люди, ученые, управленцы. Уже вспоминали Анатолия Лиферова, команду КВН «Чернокнижник», участники которой выпускники института. Оглядываясь назад, мы понимаем, что есть чем гордиться, накоплена огромная база. И я хочу пожелать и пообещать, что мы сделаем все возможное, и лучшие годы развития института еще будут впереди», – поздравил руководитель РГУ.

Под аплодисменты зала ректор вручил сотрудникам института Почетные грамоты вуза.

Для поздравления ИЕНа на сцену выходит депутат Рязанской областной Думы, председатель комитета по социальным вопросам – Сергей Пупков, который с 2012 по 2014 год исполнял обязанности ректора университета.

«Волнительный день – юбилей нашего любимого факультета. Меня всегда завораживало это направление подготовки, прежде всего химия, своей таинственностью. У вас всегда замечательная преемственность в профессорско-преподавательском составе, пожалуй, из всех подразделений вуза наиболее гармонично по возрастам, по опыту представлен именно институт естественных наук. Уверен, что ряд из ныне обучающихся студентов придут работать в эти стены и станут теми звездами, которые обеспечат рост и процветание родного института», – отметил Сергей Пупков.

Депутат наградил работников ИЕНа Почетными грамотами Рязанской Областной Думы за значительный вклад в развитие высшего образования в Рязанской области, многолетний и плодотворный труд и в связи с празднованием 90-летия.

Продолжают вереницу поздравлений начальник управления воспитания и дополнительного образования Министерства образования Рязанской области – Батурина Александра и представитель Министерства природопользования Рязанской области Екатерина Болдарева. Они вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Поблагодарила вуз за подготовку квалифицированных кадров член Общественной палаты Рязанской области, председатель Рязанского отделения Российского экологического общества Виолетта Чёрная. Она вспомнила, как в институтские годы в рамках экологических проектов на байдарках прошла от Канады до Владивостока.

Украшением вечера стало выступление выпускников естественно-географического факультета команды КВН Высшей лиги — «Чернокнижник». Юмористы собрались вместе спустя много лет, чтобы поздравить свой факультет. Со сцены звучали новые актуальные шутки, интуитивно понятные студентам педагогических направлений. Обладатели КиВиНа в тёмном подарили зрителям море улыбок. Редакция выяснила, что после выступления КВНщиков на следующий день у многих зрителей обнаружился синдром застрявшей песни, в голове надежно поселилась юмореска о внутреннем строении лягушки. Услышать ее вы можете, посмотрев выступление команды.

По традиции в праздничный вечер названы фамилии лучших из лучших. Наградили волонтера года, активиста года и студента года института естественных наук.

Каждый год институтская семья пополняется инициативными, яркими и творческими студентами. На сцене с творческими номерами сменяли друг друга выпускники разных лет и направлений. Каждый из них жаждал поздравить свой факультет и его коллектив, вспомнить свои лучшие студенческие годы.

В завершении юбилея всем залом исполнили походно-полевой гимн ИЕНа, и пожелав, среди прочего сейсмической стабильности, умелого меандрирования в условиях меняющейся экономики, роста разнообразия экологических ниш для абитуриентов и численности популяции студентов, коллективно задули свечи на торте в надежде на исполнение озвученных всех пожеланий.

Фото: Алина Собора.