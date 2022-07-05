Инспекторам запретили использовать ручные комплексы фиксации нарушений ПДД.

Решение, которое касается каждого водителя в России, принял на минувшей неделе глава МВД Владимир Колокольцев. Все подобные приборы поручено сдать на склад для хранения до 15 июля.

Руководители полиции на местах предупреждены о персональной ответственности за выполнение этого распоряжения. Об этом пишет Telegram канал 112.

На российских дорогах установлено свыше 20 тысяч стационарных и более 3 тысяч передвижных комплексов автоматической фиксации. Они позволили, в частности, на треть сократить аварийность по причине превышения скорости.