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Вторник, 5 июля, 2022

Инспекторам запретили использовать ручные комплексы фиксации нарушений ПДД

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Татьяна Проводина

Инспекторам запретили использовать ручные комплексы фиксации нарушений ПДД

Technology фото создан(а) mrsiraphol - ru.freepik.com

Инспекторам запретили использовать ручные комплексы фиксации нарушений ПДД.

Решение, которое касается каждого водителя в России, принял на минувшей неделе глава МВД Владимир Колокольцев. Все подобные приборы поручено сдать на склад для хранения до 15 июля.

Руководители полиции на местах предупреждены о персональной ответственности за выполнение этого распоряжения. Об этом пишет Telegram канал 112.

На российских дорогах установлено свыше 20 тысяч стационарных и более 3 тысяч передвижных комплексов автоматической фиксации. Они позволили, в частности, на треть сократить аварийность по причине превышения скорости.

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