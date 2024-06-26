Среда, 26 июня, 2024

Иностранец забил молотком соотечественника и скинул труп в реку

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/SU_SKR33

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве соотечественника. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, обвиняемый жил с соотечественником 1973 года рождения в возводимом коттедже на территории дачного товарищества в Киржачском районе. Во время пьянки строители поссорились, иностранец забил коллегу молотком.

После убийства обвиняемый погрузил труп коллеги в тачку и выбросил в реку Киржач. О случившемся иностранец сообщил по телефону родственникам и попытался скрыться.

Подозреваемого задержали в Московской области, труп обнаружили в реке случайные прохожие.

Задержанный по решению суда отправлен в СИЗО, с мужчиной проведены необходимые следственные действия.

Уголовное дело направлено в суд.

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