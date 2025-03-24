Иностранец украл деньги с потерянной карты в Рязани

В Рязани иностранец подозревается в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязани. Обратилась

Рязанка 23 лет потеряла свою банковскую карту. Заблокировала ее работница кофе после того, как увидела пришедшие на телефон смс о списании денежных средств. Примерно за час с карты на продукты питания потратили 5007 рублей.

Полицейские установили, что картой расплачивался 41-летний гражданин Средней Азии, проживающий в Рязани. Оперативники разыскали мужчину по месту жительства и задержали его. Он сознался в преступлении.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.