Понедельник, 6 ноября, 2023
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Иностранец пытался изнасиловать 49-летнюю женщину в Москве

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На северо-востоке Москвы гражданин иностранного государства пытался изнасиловать малознакомую 49-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), сообщает столичное ГСУ СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 3 ноября в квартире жилого дома, расположенного на улице Илимской. Иностранец, применив насилие, попытался изнасиловать малознакомую 49-летнюю женщину.

Пострадавшая смогла оказать активное сопротивление, подозреваемый скрылся с места происшествия. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

Следствие просит суд отправить задержанного в СИЗО.

Установлено, что фигурант находился на территории столичного региона с нарушением требований миграционного законодательства.

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