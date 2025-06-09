Иностранец пять лет совращал несовершеннолетних девочек в Рязани

В Рязани иностранец пять лет совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

С января 2019 года по ноябрь 2023 года иностранец 53 лет в Рязани неоднократно совершал непристойные действия в отношении малолетних девочек. Мама одной из девочек, узнав о противоправных действиях по отношению к своей дочери, обратилась в правоохранительные органы. Иностранного гражданина задержали и заключили под стражу.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 5 ст. 132 и ч. 3 ст. 135 УК РФ). Мужчине назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.