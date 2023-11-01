Иностранцам за 8 месяцев 2023 года выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ

На 1 сентября иностранные граждане имели 110,5 тыс. разрешений на работу в России (+19,6% к восьми месяцам 2022 года), в том числе 46,1 тыс. документов было оформлено для высококвалифицированных специалистов (+0,9%). Также в период с января по август 2023-го 2 млн человек имели в РФ патенты (+3,7%), сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД.

«На 1 сентября на территории РФ находится порядка 700 тыс. иностранных граждан, которые имеют разрешение на временное проживание и виды на жительство (-5,5% по состоянию на 1 сентября 2022 года), — сообщили также в министерстве.

Рост числа выданных разрешений на работу иностранным гражданам может объясняться усилением контроля за работодателями в части нарушений миграционного законодательства, полагает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

При этом в РФ увеличивается потребность в кадрах различной квалификации, которая не может быть полностью удовлетворена за счет трудовых ресурсов страны, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Компании готовы принимать на работу мигрантов, но их поток снижается из-за курса валют, сказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В первом полугодии в Россию въехало на 50 тыс. меньше иностранных работников, чем за эти же шесть месяцев 2022-го.