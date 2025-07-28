Иностранца, объявленного в федеральный розыск, задержали в Рязани

В Рязани задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Рязани сотрудники полиции провели задержание 34-летнего иностранного гражданина из стран ближнего зарубежья. Мужчина объявлен в федеральный розыск по обвинению в угоне автотранспорта в своей стране.

Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за кражу.

Сотрудники полиции установили местонахождение иностранца и доставили его в отдел полиции. Сейчас мужчина заключен под стражу. В ближайшее время его передадут правоохранительным органам страны ближнего зарубежья для привлечения к уголовной ответственности.