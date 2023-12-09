ВСУ атаковали Белгородскую область 8 декабря несколько раз

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в телеграм-канале о нанесенных ВСУ ударах по региону за 8 декабря.

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В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БВС сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий.

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В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет.

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В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский – один минометный снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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