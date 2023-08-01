Информация о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 31 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале опубликовал информацию об ударах ВСУ по региону за 31 июля.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлёвка с БПЛА сброшено 3 гранаты. Также противник один раз атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

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В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено два артиллерийских снаряда. Пострадавших нет. Различные повреждения имеются в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, повреждены хозпостройки, гараж и подвал. Также в результате обстрела поврежден один автомобиль. Из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка – зафиксировано 8 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый – установлено 12 прилётов. Обошлось без последствий.

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В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и посёлком Прилесье выпущено по 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Ржевка – зафиксировано 7 прилётов. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена. По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 8 и 4 минометных снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. МАПП «Шебекино» обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано 9 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.