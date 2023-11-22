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Гладков рассказал о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 21 ноября

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Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 21 ноября.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – установлено 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 7 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 8 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено 6 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе в селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка выпущено 3 и 2 минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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