Ситуация в Москве, Ростове и других регионах: заявления властей и служб по сложившейся ситуации
Водители, внимание, просим выбирать маршруты в объезд трассы М-4 — заявление «Автодора».
Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику, на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности.
Московские аэропорты «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» сообщили, что работают штатно и согласно расписанию
Все массовые мероприятия отменили в Тульской, Тверской и Калининградской областях.
В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, жителям рекомендовано не выезжать из области.
Проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю — Департамент образования и науки Москвы.
Скорая помощь, коммунальные службы и почтовые отделения в Ростове работают в штатном режиме, заявили городские власти.
Информация для автолюбителей и всех, кто в пути
Ситуация в Москве, Ростове и других регионах: заявления властей и служб по сложившейся ситуации
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