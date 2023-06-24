Информация для автолюбителей и всех, кто в пути

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Ситуация в Москве, Ростове и других регионах: заявления властей и служб по сложившейся ситуации
Водители, внимание, просим выбирать маршруты в объезд трассы М-4 — заявление «Автодора».
Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику, на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности.
Московские аэропорты «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» сообщили, что работают штатно и согласно расписанию
Все массовые мероприятия отменили в Тульской, Тверской и Калининградской областях.
В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, жителям рекомендовано не выезжать из области.
Проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю — Департамент образования и науки Москвы.
Скорая помощь, коммунальные службы и почтовые отделения в Ростове работают в штатном режиме, заявили городские власти.

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Президент РФ выступил с обращением к россиянам.

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Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил: Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа, заявил Путин.

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В связи с введением режима КТО отменены массовые мероприятия.

Утром 24 июня над Рязанью заметили истребители

Истребители кружили, снижались и снова поднимались на высоту.

В ближайшее время будет обращение президента Путина

По всей видимости, обращение будет связано с ситуацией, которая разворачивается на фоне заявлений и призывов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Из-за ситуации, которая развернулась вокруг заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в Московской области проводятся антитеррористические мероприятия.

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Специалисты предполагают, что изменение цвета воды связано с размножением цианобактерий.

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